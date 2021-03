Fernando Quirarte estuvo entre 2011 y 2012 como técnico de Chivas con solo 11 partidos dirigidos, pero el actual analista reveló que se arrepiente de haber dejado su renuncia a Jorge Vergara por ego.

Quirarte estuvo al frente 11 juegos donde obtuvo tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, por lo que comentó en entrevista con Francisco Javier González en Versus TUDN, que es una decisión que ojalá no hubiera tomado nunca, esto a casi 10 años de ese hecho.

“Es la primera vez que me preguntan por esto y hasta me da sentimiento, te voy a explicar por qué, porque yo también tuve la culpa, será muy fácil decir que el futbol no me ha dado ese lugar, pero después le dije a mi esposa que yo tenía la culpa.

"Cuando renunció de Chivas, que es un graso error que cometo, por ego, porque yo no iba a permitir que me despidieran como a tantos entrenadores, yo dije ‘me voy a adelantar’, fue una decisión muy mala, muy tonta, tú me preguntabas ¿de qué me arrepiento?, me arrepiento de haber renunciado de Chivas”, señaló.

FERNANDO QUIRARTE PUDO JUGAR EN EUROPA

De igual forma, el Sheriff, campeón con el equipo en la década de los 80s, comentó que hubo interés de un equipo de Europa por hacerse de sus servicios cuando vivía su mejor momento como jugador.

"No podía firmar nada hasta que hablaran con mi directiva. Creo que mi directiva se equivocó, así me lo explicaron los franceses, un día pedían 20 pesos y al otro 25... en ese aspecto no hubo arreglo con el equipo y tuve que quedarme desgraciadamente con una gran tristeza, porque hubiera sido una gran emoción haberme ido al Brest de Francia".

Fernando Quirarte ha dirigido a cuatro equipos mexicanos, Santos (campeón), Atlas, Jaguares y el último el conjunto del Rebaño Sagrado y como jugador se retiró en 1990 con Leones Negros después de jugar con Atlas dos años. Además de jugar con México el Mundial de 1986.