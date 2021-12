‘Nene’ Beltrán sentencia: “Ya no quiero ser banca en Chivas, estoy cansado”

“Yo creo que perderme el Preolímpico (fue lo más difícil), fue un golpe muy duro para mí porque hace un año estaba en la lista y de repente al siguiente ya no estás, te da un frenón en lo que estás haciendo, si vas bien o mal, darte cuenta de lo que dejaste de hacer... ¿por qué ya no estás?, yo creo que todas esas cosas me pegaron mucho, el no poder competir el Preolímpico, el no estar en la lista y creo que fue lo más duro de este año”, sentenció.