Fernando 'Nene' Beltrán acepta que le da rabia ver la época exitosa del Atlas

“Me está tocando en una época donde tengo que trabajar más para poner a Chivas donde se merece y donde debe de estar siempre. Es un poco de rabia, un poco de coraje, pero a la vez un poco de motivación porque me hace trabajar más, me hace no conformarme y me hace conseguir los objetivos que quiero”, expresó en entrevista exclusiva con Línea de 4, de TUDN, para después dejar en claro que no se rendirá hasta alcanzar el éxito con Chivas.