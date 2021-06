"La verdad que no me lo creía porque yo me veía ocho meses atrás o un año atrás sin saber que iba a pasar conmigo. Querétaro me abrió los brazos y que en tan poco tiempo te cambie la vida, es un sueño que en tan poco tiempo el club más importante de México te esté buscando, es algo difícil de creer, pero también en otra parte muy creíble porque me lo gané a pulso".