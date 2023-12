Hierro evita opinar sobre título del América: "No vengo a ser populista"

Fernando Hierro, director deportivo de Chivas, fue cuestionado sobre el mensaje en Chivas tras el título del América al ganar el Apertura 2023 de la Liga MX ante Tigres.

"Hay que ser realista, nosotros jugamos una final y esto es futbol, nos hemos vuelto a meter a playoffs, para que no se olvide Veljko ha hecho un gran trabajo, pero esto es futbol, los pequeños detalles, yo sé lo que es jugar en un equipo grande y hay otro que ganara cinco campeonato seguidos, lo único que nos tiene quedar es fuerza, seguir trabajando duro para conseguir los objetivos".

Publicidad

En la conferencia de prensa de Fernando Gago como nuevo entrenador del Guadalajara, el directivo español evitó entrar en ser 'populachero' por declarar cosas que quizá la afición espera.

"No se trata de venir a decir cosas que popularmente quede bien, aquí gusta decir las cosas populares para pelear, conmigo no vas a encontrar eso, soy de los que he sido jugador, proyectos importantes, si pierdes, te levantas y el día siguiente te pones a trabajar, el futbol me ha enseñado en mi vida eso eso, si gano me pongo a trabajar y si pierdo me pongo a trabajar.

Ese es el mensaje, no vamos a parar de trabajar, de intentar conseguir los objetivos, de luchar por los objetivos, pero de mi parte no venimos a quien es mejor, quien deja de ser mejor, no me voy a meter en eso, mi vida me ha enseñado a levantarte, luchar, conseguir objetivos".

Fernando Hierro recordó, una vez más, que su paso por el Real Madrid le llenó de valores deportivos y por ende no iba a declarar cosas que fueran sin sentido.

"He estado en un sitio 14 años que me ha enseñado a tener respeto por todo mundo, a respetar todo mundo, después se puede ganar, perder, la línea es muy muy delgada, no vengo a pelearme contra nadie ni ser populista porque no es mi carácter".