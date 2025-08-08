    Sergio Canales

    Esposa de Sergio Canales denuncia amenazas contra su vida

    Crisitina Llorens expuso en sus redes sociales unos fuertes mensajes en lo que desean su muerte y la de su familia.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Reprochable! Esposa de Sergio Canales denuncia amenazas de muerte

    Cristina Llorens, esposa del futbolista Sergio Canales, denunció unas fuertes amenazas contra su vida y la de su familia en las redes sociales.

    La pareja del crack español del Monterrey expuso en su cuenta personal de Instagram unos duros mensajes en los que deseaban su muerte y la de sus seres queridos.

    Pueda ser que vos y tu marido le peguen a un muro y se maten todos hija de remil pu... Tus hijos también”, dice el mensaje contra la esposa de Canales.

    Debido a esto, Cristina respondió lo siguiente en una de sus historias de la mencionada red social.

    No me puedo imaginar por lo que tiene que pasar una persona para desearle la muerte a otra. Justo por esto necesitamos trabajar tanto para cambiar las cosas”, dijo.

    Por gente así, necesitamos criar una nueva generación consciente, que no se quede callada, que ponga límites, que no repita violencias. Te mando luz. Aunque no la hayas pedido, parece que la necesitas”, agregó Llorens.


