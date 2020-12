¿Por qué Borja celebró más el gol ante Chivas que ante Francia?

"¿Por qué? Porque era muy difícil meterte un gol; me querías tirar, porque me pegaste en la pierna, pero no me caigo. No nos burlábamos, disfrutábamos y festejábamos, pero sabíamos que en un momento dado, el festejo era deportivo, no era una humillación. Tú estabas para que no metieran goles y yo para meterlos, pero que tal cuando éramos compañeros de Selección y de cuarto, pues íbamos con el mismo interés", aclara Enrique Borja.