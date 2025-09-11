Enner Valencia es anunciado refuerzo de Pachuca al estilo 'Volver al futuro'

Enner Valencia se convirtió en nuevo jugador del Pachuca después de que los Tuzos anunciaran el regreso del ecuatoriano al estilo 'Volver al futuro', todo cuando faltan solo horas para cerrar registros en el mercado de fichajes del futbol de estufa.

Con DeLorean incluido, y con la Bella Airosa de fondo, los Tuzos presentaron de forma espectacular al delantero ecuatoriano, quien prácticamente se puso en los 'zapatos' de Marty McFly.

Con un tema de estar de 'regreso', Enner Valencia vuelve al que fue uno de los equipos más importantes de su carrera profesional y desde donde partió hacia el futbol europeo.

Solo estuvo un año en el Pachuca, y emigró en 2014, pero dejó una huella muy importante en el conjunto hidalguense, desde donde se fue a jugar a la Premier League, al West Ham específicamente.