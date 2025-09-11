    Pachuca

    Enner Valencia es anunciado refuerzo de Pachuca al estilo 'Volver al futuro'

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Está pesado, Doc! Pachuca anuncia regreso esperado al estilo 'Volver al futuro'

    Enner Valencia se convirtió en nuevo jugador del Pachuca después de que los Tuzos anunciaran el regreso del ecuatoriano al estilo 'Volver al futuro', todo cuando faltan solo horas para cerrar registros en el mercado de fichajes del futbol de estufa.

    Con DeLorean incluido, y con la Bella Airosa de fondo, los Tuzos presentaron de forma espectacular al delantero ecuatoriano, quien prácticamente se puso en los 'zapatos' de Marty McFly.

    PUBLICIDAD

    Con un tema de estar de 'regreso', Enner Valencia vuelve al que fue uno de los equipos más importantes de su carrera profesional y desde donde partió hacia el futbol europeo.

    Solo estuvo un año en el Pachuca, y emigró en 2014, pero dejó una huella muy importante en el conjunto hidalguense, desde donde se fue a jugar a la Premier League, al West Ham específicamente.

    Además del Pachuca, Enner Valencia jugó en la Liga MX con los Tigres, además de que es internacional con la Selección de Ecuador, con la que jugó los Mundiales Brasil 2014 y Qatar 2022.

    Más sobre Pachuca

    1:32
    ¡Está pesado, Doc! Pachuca anuncia regreso esperado al estilo 'Volver al futuro'

    ¡Está pesado, Doc! Pachuca anuncia regreso esperado al estilo 'Volver al futuro'

    1 min
    Pachuca quiere de regreso a Enner Valencia para suplir la baja de Alemao

    Pachuca quiere de regreso a Enner Valencia para suplir la baja de Alemao

    2:34
    El color del América vs. Pachuca a puerta cerrada

    El color del América vs. Pachuca a puerta cerrada

    1 min
    André Jardine habla sobre el veto al Estadio de la Ciudad de los Deportes

    André Jardine habla sobre el veto al Estadio de la Ciudad de los Deportes

    2:32
    Las palabras de Lichnovsky sobre Saint-Maximin que ya se hicieron virales

    Las palabras de Lichnovsky sobre Saint-Maximin que ya se hicieron virales

    Relacionados:
    Pachuca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD