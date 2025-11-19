Video El análisis de Emilio Azcárraga en América previo a la Liguilla

Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo de Grupo Televisa y dueño del Club América, habló de cara a la Liguilla del Apertura 2025 que comenzará este jueves 20 de noviembre con el Play-In.

El directivo, en palabras exclusivas para TUDN, dio su pensar sobre las Águilas de cara a la Fase Final, donde enfrentará en Cuartos de Final a Rayados de Monterrey.

"Nos ha tocado campeonar siendo primero, campeonar siendo visitantes, no ha tocado campeonar estando en el Play-In, siempre esperamos calificar en primero porque jugar de local la Final es importante y ahora juego por juego, esperemos que nos den la 17, primero los Cuartos de Final y de ahí en adelante".

EMILIO AZCÁRRAGA REPRUEBA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL



Ante las críticas y abucheos a la Selección Mexicana en los últimos partidos, Emilio Azcárraga igual opinó sobre lo acontecido en Torreón y San Antonio.

"El apoyo es fundamental, el ir al estadio el fundamental, el alentar aunque estemos perdiendo es fundamental, la crítica es sumamente importante, somos muy autocríticos, se corrige donde se puede, lo que creo que se tiene que ver y no es solo en México, debemos enfocarnos que no exista la violencia en el estadio, cancha, prensa, porque en eseafán de justificar algo de la afición hay gritos violentos, homofóbicos y eso no es el futbol, el aficionado tiene derecho a alentar y criticar sin violencia.

"Al final cuando vemos, ahorita a las niñas que ganaron el tercer lugar en la Sub-17, son niñas, independientemente que sean profesionales, son unos chavos, hay que trabajar todos porque si queremos que la Selección Mexicana y las menores salgan adelante está en todos nosotros poner nuestro granito de arena... hay que concentrarnos en ser ecuánimes, maduros en esa parte del uso del lenguaje y que todos somos parte del ecosistema del futbol, los cuales tenemos que promover la no violencia".