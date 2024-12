"El Fondo de Inversión es una gran idea, había particularidades en cada club, había un rechazo de cierto grupo de equipos y al no haber unanimidad se rechaza, siento que en lo general es una gran idea, en lo particular hay muchísimas cosas que hay que platicar y hay que ver ahora que pasa".

"Si se rechazó hoy no creo que sea el fin del mundo, pero sí creo que era una parte importante de ponerle una luz internacional al futbol mexicano, creo hay que seguirlo y hay que trabajar para ver quien lo quiere hacer y los clubes que no quieran, que no estén".