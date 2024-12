La renuncia de Juan Carlos Rodríguez como Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras ver que su proyecto sobre el fondo de inversión no iba a proseguir, cimbró a todo el futbol mexicano al grado de que puede haber una nueva reestructuración.

¿QUÉ EQUIPOS RECHAZARON EL PROYECTO DE JUAN CARLOS RODRÍGUEZ DEL FONDO DE INVERSIÓN?

Quien fuera el presidente Comisionado de la FMF no encontró eco en el proyecto económico , el denominado fondo de inversión, y Francisco Arredondo reveló algunos de los equipos que no estuvieron de acuerdo en este plan.

“Pachuca no quiso, junto a León. Había cierta negación de Cruz Azul por razones legales y estructurales. También el equipo de Pumas, Tigres, Rayados, San Luis y Juárez, pusieron cierta resistencia.

“Pachuca ya no los recibió, no hubo acercamiento y ahí entendieron, el mismo Comisionado informó a la gente más cercana que si esto no iba para adelante, había que empezar a irse”, aseveró Arredondo en Línea de 4 de TUDN.