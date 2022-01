Emanuel Aguilera aclara: "Tenía mentalizado seguir en América"

"Esto es así, ya sabemos cómo es el aficionado americanista que es muy exigente, soy consciente de eso, uno se acostumbre, estuve 4 años y cuando me fue bien me aplaudieron y cuando me fue mal tuvieron esas críticas, pero yo acepto todo, más si vienen de criticas constructivas y las que son malas o no aportan me hacen más fuerte como jugador".