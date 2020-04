Jonathan Borja justificó su derrota con Cruz Azul en el debut de la eLiga MX ante Atlas el viernes pasado por marcador de 4-1, al no tener bien configurado el FIFA 20 del torneo virtual.

“Aquí andamos para dar pelea, el partido pasado no quiero tomarlo como excusa, pero viste que no jugué en el global con 85 y me pasaron por encima. Ahora estamos con todo y listos para esto, hermano”.