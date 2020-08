'Chofis' López trabaja lo mental con asesor en neurolingüística

“He tenido pláticas con un asesor neurolingüístico que se llama Alex de los Ríos, me está ayudando mucho, tuve sesiones de una hora por semana donde me ha ayudado para saber cómo llevar todo esto, las críticas, lo extra cancha, he estado trabajando en esto y estoy muy tranquilo, muy mentalizado en lo que viene y ojalá ya pueda entrenar porque encerrado me vuelvo loco”, dijo.