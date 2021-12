¿Qué posición jugará Diego Valdés en el América?

"Sí juega Fidalgo, pero vamos a ver, recuerda que hicimos el partido del América, puso a Fidalgo del otro lado y no le funcionó, capaz que puede jugar detrás de los delanteros o no sé que tenga con un poco más de libertad, no sé, pero Diego Valdés es un jugador que hoy en día, te acuerdas que siempre hablamos de ese volante de creación que el América no tenía, por ahí Diego a lo mejor puede hacerlo junto a Fidalgo", agregó Zamorano.