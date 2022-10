¡Gran despedida! Ovación de La Fiel a Diego Cocca en su adiós

"Me interesa dejar en claro que no me interesa otro proyecto, no es por cansancio sino porque estamos convencidos que para el proyecto futbolístico es mejor renovar, es parte de la vida, nada es para siempre, nos sentimos orgullosos, nos parece un buen momento y cerrarlo de esta manera, para mí es muy importante", puntializó el estratega argentino en un comunicado de prensa.