Dos jugadas que a consideración de los analistas de TUDN debieron marcarse como penal a favor de Pumas ante Monterrey en los Cuartos de Final de vuelta la semana pasada eran argumento suficiente para que ‘Gato’ Ortiz no fuera designado como central de un juego de Rayados.

“¿De verdad en la Comisión de Arbitraje no conocen la palabra sensatez o una muy cercana a ella? Un árbitro que estuvo inmiscuido en una gran dosis de polémica en el partido de vuelta en Ciudad Universitaria con, para mí y para muchos dos penales que no se marcan a favor de Pumas y ahora lo vuelven a designar, ¿es en serio?”, indicó Marco Cancino .

“Yo creo que marca una falta de sensibilidad y de sentido común, es decir, más allá de cualquier consideración no lo pongas en este juego y no te equivocas, dejas abiertas especulaciones, claro que también hay un VAR que tampoco lo llamó a revisar nada”, recalcó Toño Nelli de cara a la Semifinal de vuelta del Apertura 2024 .

“Te llama la atención que vuelvan a designar un mismo árbitro contra un mismo equipo. Ojalá que haga las cosas bien y ojalá que no influya en el partido y pueda tomar buenas decisiones”, comentó Jonathan Orozco, invitado especial para el Monterrey vs. Atlético de San Luis, duelo decisivo en busca del pase a la Final .

DAVID FAITELSON NO SE GUARDA NADA CONTRA ‘GATO’ ORTIZ EN SEMIFINALES

El controvertido comentarista y analista de TUDN indicó, instantes previos al juego de vuelta de Semifinales en el Gigante de Acero, que no fue acertada la decisión de Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz para volver a pitar a Rayados en instancias finales del Apertura 2024.

“Si no tuvieron ninguna duda (sobre los dos penales no marcados en Cuartos de Final) entonces viven en la luna. ¿¡Qué se fumaron por Dios, por favor!? No hace falta un experto arbitral para que viendo las dos jugadas fueron dos penaltis flagrantes. Si provocó polémica, mándalo a su casa.