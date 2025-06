"De este barco no nos vamos a bajar": Emilio Azcárraga sobre 'fracasos' de América

“ América está para ganar títulos, para nosotros no ganar es un fracaso , evidentemente prefiero estar en el fracaso de no haber ganado un tetracampeonato que lo que hacen otros”

“Para nosotros no es suficiente llegar a la final tenemos que ganarlas, no todo se gana, tuvimos más de 500 días con el parche de campeón y he visto memes interesantes donde por ejemplo dice: ‘Yo sí vi a mi equipo tricampeón, a mí no me lo contó mi abuelo’, lo cual me parece muy divertido y es una gran verdad”