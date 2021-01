Darío Lezcano igualó una lamentable marca en el futbol mexicano

La ventaja más significativa que el futbol puede dar a un equipo es el penalti, pues es un duelo entre cobrador y arquero y en un gran porcentaje el equipo beneficiado logra marcar desde los 11 pasos; sin embargo, la Liga MX vive una situación extraordinaria, pues suma cinco penales fallados de manera consecutiva, en los que el guardameta no tiene nada que ver, pues la responsabilidad es del tirador que no acierta para mandar la pelota al fondo de las redes, algo que no pasaba desde 1948.