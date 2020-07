Cruz Azul vs Santos: hora y cómo ver hoy en vivo la Jornada 1 de la Liga MX

Parece que lo único que faltará para hacer de este uno de los mejores campeonatos de la máxima categoría es el público, situación que no cambiará debido a que la directiva de la Liga MX y el gobierno nacional de México dispusieron de nuevas normas biomédicas para garantizar la salud de los deportistas dentro de las canchas y jugar sin público fue lo primero que se estableció antes de lograr una nueva normalidad para el futbol.

SANTOS El entrenador Guillermo Almada lanzó un polémico comentario en las últimas horas al señalar que está consciente de la difícil situación que vive México por la pandemia del coronavirus, pero agregó que ya es momento de reactivar el futbol profesional y los demás sectores de la economía para no "morir de hambre".

El uruguayo habló sobre la necesidad de acostumbrarse a esta nueva normalidad en todo el mundo y de la responsabilidad que tiene cada ser humano para no contagiarse y poner en peligro la vida de los más vulnerables en sus hogares. “Igual, de algo tenemos que morir”, dijo el técnico lagunero.

Datos del Cruz Azul Vs. Santos Laguna

Fernando Hernández Gómez fue elegido como el árbitro principal del partido debut entre los clubes de Cruz Azul vs Santos Laguna. La Máquina llega ilusionada con un título, objetivo que no consigue desde 1997 cuando ganó su último campeonato.