Difícil que Cruz Azul sume algún refuerzo para esta temporada

La situación de 'Pol' por el momento no pasa de un simple interés de River Plate, pues de acuerdo con información de Adrián Esparza Otero, colaborador de TUDN, no existe una oferta formal ni algún tipo de negociación por el mediocampista argentino quien es del agrado de Reynoso, por lo que no verían mal que se quedara para que trate de mover los hilos en la generación de futbol de los Cementeros.