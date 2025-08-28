Video Los sorprendentes planes que tiene Cruz Azul para Lorenzo Faravelli y Nacho Rivero

Cruz Azul tiene planes a futuro para dos de sus jugadores referentes en los últimos años: el argentino Lorenzo Faravelli, que renovó hace unos días, así como el uruguayo Nacho Rivero.

Los celestes tiene contemplados a ambos jugadores para que en algunos años sean o técnicos o directivos de La Maquina, así lo reveló Adrián Esparza en Insiders de TUDN.

"Lo que sé es que es un año más (de contrato) para Faravelli en Cruz Azul, hay muchas posicibilidades de renovar el siguiente año. Viendo la participación que tenga, pero sí hay algo distinto en cuanto a los planes al igual que con Nacho Rivero", explicó.

"Cruz Azul quiere que Nacho Rivero se retire en CruzAzul y después vean que más. Cómo se puede seguir realizando un proyecto alrededor de un jugador como Nacho Rivero con Lorenzo Faravelli es una situación muy similar", añadió.

Esparza, también, explicó el por qué de esta determinación al interior del conjunto de La Noria.

" Faravelli no es un tipo que marque tanta distancia con los demás, tanta ventaja, pero sí es un jugador que de acá (la cabeza) le gira distinto. Que es muy importante para el modelo, para el entendimiento que tienen los distintos directores técnicos.

"Para Anselmi fue fundamental para implemantar este modelo, que es un modelo que se repite en la femenil, en la Sub 21, 19, 15. Todos juegan igualito. Ven a Faravelli como un tipo importante. Que obviamente si se mantiene este proyecto puede entrar más adelante ya sea como directivo o como técnico, pero si los ven a futuro tanto a Nacho como a Faravelli. Es un tema interesante", completó.

Finlamente, Esparza contó lo que contestó Lorenzo a pregunta expresa si alguna vez será el técnico de Cruz Azul.

"Se lo pregunté directo. Obviamente puede durar tres o cuatro años más su carrera y contestó, ' hoy no lo pienso, pero si soy director técnico sería un sueño. Hay que platicarlo con la familia con la familia', concluyó.