¿Adiós Cata, Corona y Baca? Cruz Azul tiene un plan para bajar la nómina

Jose de Jesus Corona and Julio Cesar Dominguez de Cruz Azul lifts the Champion trophy with the Players after the game Cruz Azul vs Santos, corresponding to second leg match Final of the Torneo Clausura Guard1anes 2021 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on May 30, 2021.



Jose de Jesus Corona y Julio Cesar Dominguez de Cruz Azul levanta el trofeo de Campeon con los Jugadores despues del partido Cruz Azul vs Santos, correspondiente al partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 30 de Mayo de 2021. Crédito: Adrian Macias/Adrian Macias