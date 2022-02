Iván Morales confiesa que Iván 'Bam Bam' Zamorano influyó para venir a Cruz Azul

"La verdad es que obviamente es difícil salir de Santiago y cerca de mi familia pero estoy muy contento porque yo no soy de Santiago yo soy del sur de Chile y salí muy joven de mi casa y ya me había tocado estar solo y ahora vengo acá y espero que mi familia pueda venir y como te digo hay muchas jugadores chilenos que han venido acá y me han hablado muy bien de aquí y de LaLiga también está Iván Zamorano que me han hablado muy bien y eso me animo para venir", dijo en entrevista con TUDN.