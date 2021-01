El técnico Juan Reynoso , reveló que Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez recibió un castigo económico y deportivo por parte de la directiva de Cruz Azul, por lo que no será convocado para enfrentar a Pachuca en la Jornada 3, luego del polémico video que se hizo viral en redes sociales en donde se ve al uruguayo en una fiesta.

“La plática fue emotiva, fue sincera, se disculpó con el cuerpo técnico e institución, ha trabajado bien estos días, no es el mismo Jonathan de antes, eso marca una pauta, el asumió la responsabilidad, para nosotros es empezar a construir, no estará contemplado para este lunes, el castigo está económico y deportivo”, comentó en conferencia de prensa el peruano.

Reynoso informó que Pablo Aguilar aún no se recupera y Luis Romo sigue en duda para visitar a los Tuzos el lunes a las 22:00 horas ET.

“Lo de Pablo ha sido muy lento, no pudo estar en rehabilitación, sigue con molestias, tiene un tema articular, el de Romo casi está cerrada la molestia que tuvo, la contractura, mañana o pasado vamos a evaluar si puede llegar al lunes”, apuntó.

Juan Reynoso indicó que el proceso migratorio de ‘Pol’ Fernández y Walter Montoya sigue trabado , por lo que aún no serán tomados en cuenta, mismo caso el de Bryan Angulo , aunque él será por decisión táctica.

“Estamos complicados en esa situación porque migración no ha abierto, el único con posibilidades era Bryan, no lo vemos en condiciones, pero Pol y Walter si hubiéramos querido, no se puede por la situación de migración, pero ellos se podrán contar como refuerzos”.