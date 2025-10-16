Video Esto no gusta a Pumas: La inédita marca que Cruz Azul busca ante América

Las marcas son para romperse, es lo que se dice siempre y Cruz Azul tratará ante América en el Clásico Joven imponer una nueva en el Estadio Olímpico Universitario.

Este sábado 18 de octubre, en el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, La Máquina tratará de hacer historia y qué mejor que ante el acérrimo rival.

LA MARCA QUE BUSCA IMPONER CRUZ AZUL EN C.U.



Este dato quizá no sea para nada del agrado de los aficionados de Pumas, que comparten su casa con Cruz Azul, y que ya fueron objeto de burlas por el título de Concacaf que consiguieron los celestes en meses anteriores.

Pumas suma casi 15 años sin poder ser campeón y ahora La Máquina tratará de dejar atrás la marca de más partidos consecutivos sin perder que data de las temporadas 1978-79 y 1979-80.

En aquella ocasión, los de la UNAM bajo el mando el Bora Milutinovic hilvanaron 22 juegos sin conocer la derrota, en un equipo donde figuraba Hugo Sánchez, con 13 victorias y 9 empates.

Ahora, Cruz Azul ya empató esa cifra con 15 triunfos y siete empates entre Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón como entrenadores, por lo que ante América querrán ese partido número 23.

El camino de La Máquina arrancó el pasado Apertura 2020 que tuvo dos juegos ahí, pero incrementó al mudarse de forma oficial a Ciudad Universitaria al sumarse el Clausura 2025, Concacaf Champions Cup y el actual Apertura 2025.