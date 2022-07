Comisión de Árbitros reconoce errores en contra de América y Cruz Azul en Jornada 3

Al respecto de la jugada anteriormente descrita, Archundia indicó que "Vemos con claridad que existe un delantero en fuera de lugar y un defensa en línea con el balón que puede interferir en la visión, entonces no solo es el delantero quien obstaculiza la visión. Vemos un segundo toque del jugador del Toluca que desvía el balón y lo aleja del portero; el balón pasa lejos del jugador que estaba en fuera de juego. Consideramos que no existían los elementos suficientes para que el VAR llamara al árbitro. No existen antecedentes objetivos para interferencia. Debe darse como gol en futuras ocasiones”.