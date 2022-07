'Chofis' López lamenta que Chivas no lo quiso para ser el reemplazo de Macías

“Es un poco raro… cómo va a ser que tengas contrato con un equipo y no puedas jugar en ese equipo, ahora sí que es como si estuviera castigado. Yo no tengo problema de nada, respeto las decisiones de cada quien, me hubiera gustado una oportunidad, pero si no se puede no pasa nada, no tengo problema, por algo pasan las cosas y si no es aquí es en otro lado y me voy a ir mucho mejor”, agregó el futbolista que en septiembre cumplirá 28 años.