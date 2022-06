Cadena lanza mensaje a Orbelín Pineda sobre su fichaje a Chivas

El estratega rojiblanco no quiere dependencia de un solo jugador ante el cuestionamiento sobre José Juan Macías: "Va a ser mucho de lo que trabaje Alexis, Alvarado, Zaldívar para no estar dependiendo exclusivo de JJ que sea el que convierta los goles, estamos buscando opciones de jugadores que puedan pisar el área, que lleguen por diferentes ángulos y esa parte nos permita que no dependamos de un solo hombre".