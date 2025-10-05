Chivas recibe serenata antes de enfrentar a Pumas en la jornada 12 de la Liga MX
Con el 'corazón pintado tricolor', la afición del Rebaño Sagrado se vuelca a brindarles su apoyo para enfrentar a Pumas y los jugadores responden.
Sin duda uno de los encuentros que más pasión despertará en la Jornada 12 de la Liga MX, será el que se dé en el Estadio Olímpico Universitario entre Pumas y Chivas, donde la rivalidad ha llegado a niveles máximos.
Ante esto y la llegada del Rebaño Sagrado a la Ciudad de México, su afición capitalina se dio cita a las afueras del hotel de concentración para brindarle su apoyo de cara a este difícil duelo del Torneo Apertura 2025.
Con sus cánticos más emblemáticos, la afición rojiblanca demostró su pasión por las Chivas al dejarles claro que su " corazón / pintado tricolor / te quiere ver campeón / contigo festejar" y que durante el encuentro en la cancha de Ciudad Universitaria los apoyarán hasta el último suspiro.
Ante esta demostración de cariño, los jugadores no quisieron decepcionar a su gente y salieron del hotel, a manera de agradecimiento, para cantar junto a ellos, mientras aplaudían ondeaban las banderas rojiblancas.
Chivas se medirá a los Pumas este domingo 5 de octubre, a las 7:00 de la noche, en el Estadio Olímpico Universitario en duelo de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.