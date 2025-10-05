Sin duda uno de los encuentros que más pasión despertará en la Jornada 12 de la Liga MX, será el que se dé en el Estadio Olímpico Universitario entre Pumas y Chivas, donde la rivalidad ha llegado a niveles máximos.

Ante esto y la llegada del Rebaño Sagrado a la Ciudad de México, su afición capitalina se dio cita a las afueras del hotel de concentración para brindarle su apoyo de cara a este difícil duelo del Torneo Apertura 2025.

Con sus cánticos más emblemáticos, la afición rojiblanca demostró su pasión por las Chivas al dejarles claro que su " corazón / pintado tricolor / te quiere ver campeón / contigo festejar" y que durante el encuentro en la cancha de Ciudad Universitaria los apoyarán hasta el último suspiro.

Ante esta demostración de cariño, los jugadores no quisieron decepcionar a su gente y salieron del hotel, a manera de agradecimiento, para cantar junto a ellos, mientras aplaudían ondeaban las banderas rojiblancas.