Asimismo, el delantero de Chivas señaló que no le ha frustrado nunca el no poder ser campeón de goleo en la Liga MX y que siempre ha priorizado la labor en equipo sobre los logros personales en su carrera en el futbol.

"Fíjate que nunca me frustré por no conseguirlo, para mí siempre fue muchísimo más los logros en equipo que un campeonato de goleo. Sé que el delantero vive de goles, pero también recuerdo mucho algo que me dijo mi papá que el mejor jugador de un equipo era el que siempre daba lo mejor para un equipo y eso es mucho muy valioso para mí, porque el futbol es un juego de conjunto y dependes de todos los jugadores que están en el plantel para hacer un equipo exitoso.

"Obviamente que como individuo tienes metas personales, pero las mías siempre fueron en colectivo y ahora a esta edad, me doy cuenta que el mundo es así, si tu vas por ahí queriendo alcanzar las metas solo, no es tan probable que lo consigas, las metas se consiguen estando rodeado de personas y con la ayuda de ellos".

"Para mí siempre lo más importante es que el equipo ganara, me iba más enojado si metía gol y el equipo no ganaba, que si no metía gol y el equipo ganaba, ese siempre fue mi pensar porque he creído siempre que si le va bien a los demás, estando en mi alrededor, me iba bien a mí.