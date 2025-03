"Van de la mano, siempre históricamente ha habido contrataciones de los mejores jugadores, a lo mejor no de renombre, pero que se estén desenvolviendo de la mejor manera, que sean regulares, que no sean promesas, que sean jugadores hechos con bagaje, experiencia y acompañados de las fuerzas básicas.

Ante la mirada atenta de David Faitelson , Héctor Reynoso argumentó que un especialista extranjero no puede encargarse de algo que no conoce, como es la búsqueda de jugadores es algunos lugares recónditos.

"Me parece que eso ha sido hoy la factura, si no se producen jóvenes, lo he dicho y lo voy a repetir, no creo que un español que se dedique a formar jugadores o venga a buscar talentos para Chivas vaya a irse a meter a Culiacán, Mochis, Mazatlán como estas personas, Chivas ha dejado de hacer esos detalles que son importantes para el crecimiento de los de fuerzas básicas".