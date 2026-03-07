    Guadalajara

    Chivas convoca a Jonathan Pérez por primera vez para Clásico Tapatío ante Atlas

    El Rebaño visita a los Rojinegros en el Jalisco como parte de la Jornada 10.

    Por:Juan Regis
    Chivas convoca a Jonathan Pérez por primera vez para clásico ante Atlas

    Chivas sumó un refuerzo para el Clásico Tapatío de Jornada 10 ante Atlas a disputarse en el Estadio Jalisco este sábado 7 de marzo.

    Gabriel Milito sabe de la importancia de ganar los Clásicos, hasta el momento invicto en este tipo de encuentros, y por ello incluyó en su convocatoria por primera vez a Jonathan Pérez, el refuerzo que llegara a Chivas en la fecha límite de la ventana de transferencias.

    Esto significa que el versátil jugador podría disputar sus primeros minutos en el circuito de la Liga MX esta noche en el Jalisco.

    La directiva de Chivas cerró el fichaje de Jonathan Pérez a inicios de febrero y un mes después el jugador de 23 años nacido en Pico River, California, pero de padres mexicanos podría debutar.

    Milito no quiere escatimar ante el acérrimo rival Atlas, sobre todo porque Chivas suma dos derrotas consecutivas en liga tras haber sumado seis victorias consecutivas.

    Resalta la baja confirmada del capitán Luis Romo, quien podría quedar fuera de las canchas por un largo periodo en el Clausura 2026 por lesión.

    CONVOCATORIA DE CHIVAS PARA EL CLÁSICO TAPATÍO VS. ATLAS

    - Raúl Rangel
    - Óscar Whalley
    - Richard Ledezma
    - Miguel Gómez
    - Miguel Tapias
    - Diego Campillo
    - José Castillo
    - Gilberto Sepúlveda
    - Rubén González
    - Bryan González
    - Omar Govea
    - Brian Gutiérrez
    - Daniel Aguirre
    - Efraín Álvarez
    - Yael Padilla
    - Roberto Alvarado
    - Hugo Camberos
    - Santiago Sandoval
    - Armando González
    - Ángel Sepúlveda
    - Ricardo Marín
    - Jonathan Pérez

    Guadalajara

