Chivas anuncia salida de Ricardo Peláez tras eliminación en el Apertura 2022

“Chivas es un reto muy difícil, el más difícil en mi carrera como directivo, como jugador fallé porque me tocó perder la Final contra Necaxa y ahora como directivo también porque no salí campeón como prometí. Afortunadamente conozco el éxito y el fracaso, el éxito se logra tropezándote, el éxito es un cúmulo de fracasos. Yo no vine aquí, ni me pagaron para aprender, vine a solucionar un tema y no lo pude conseguir, yo vine a entregar resultados y no lo conseguí, para mí es el equipo en el que más he aprendido quizá sea porque no logré el éxito".