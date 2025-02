‘Chicharito’ Hernández estalla contra un seguidor de Chivas en redes sociales

“¿De verdad creen que por postear cualquier cosa en Instagram signifique que le estoy prestando más atención a eso que me quita un minuto o menos postearlo, que al club que más amo que es Chivas? Que las cosas no estén resultando como todos quisiéramos no significa que no estoy totalmente entregado a este club. Lo estoy”, afirmó Chicharito.