Camberos quiere renovar con Chivas y a Mateo Chávez ya lo siguen en Europa

“Es una realidad que le resta solo un año de contrato. Ustedes saben lo que pasa cuando una negociación no llega, pues en seis meses puedes firmar un precontrato ¿Qué quiere decir esto? Que h oy Hugo Camberos tiene el sartén por el mango en el tema de su renovación, de su negociación, aunque aquí sí vale la pena aclarar algo: No está siendo hasta hoy congelado, como muchos afirman en el medio. Que Guadalajara y Gerardo Espinoza tomaron la decisión de no de no alinearlo y presionarlo para que renueve”, dijo.