De acuerdo con informació de Adrián Esparza, reportero de TUDN, el Cuco fue sometido a los exámenes de rigor para saber la gravedad de su lesión y por fortuna para la causa cementera no es algo grave, no obstante, el sudamericano mantiene molestias por lo que esta semana trabajará en su recuperación y no arriesgarán en lo más mínimo, de tal manera que Santiago Giménez se perfila para iniciar nuevamente en sustitución de Agulo.