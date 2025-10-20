    Tigres

    El brutal mensaje para que el 'Chicha' Sánchez la rompiera con Tigres ante Necaxa

    El seleccionado mexicano tuvo uno de sus mejores partidos en la Liga MX.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video El tremendo mensaje de Tigres al ‘Chicha’ Sánchez

    Tras su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de la categoría, Diego ‘Chicha’ Sánchez regresó con los Tigres y recibió el apoyo de sus compañeros con un contundente mensaje previo al juego ante Necaxa de la jornada 13 del Apertura 2025.

    Antes de saltar al campo del Universitario, Fernando Gorriarán, capitán de los felinos, le dedicó unas emotivas palabras al juvenil mexicano donde destacó su calidad y le pidió disfrutar del partido.

    Con la libertad que estás jugando con la selección, con la libertad y alegría que tienes, así tienes que jugar hoy. Tienes la confianza de todos, si la pierdes no pasa nada porque tienes a 10 más atrás que van a correr por ti. Encara, pásala, pero disfrútalo”

    “Disfruta como lo haces en la selección, así tienes que disfrutarlo hoy, aprovecha que tienes a la gente a tu favor y a todo este plantel a tu favor. No te cohíbas y disfruta, eres grande y tienes un futuro muy grande por delante”, fueron las palabras de Gorriarán para el ‘Chicha’.

    Después del discurso el ‘Chicha’ Sánchez recibió el apoyo del resto del plantel y ya durante el partido el juvenil mexicano se lució con asistencias para Ángel Correa y Diego Lainez que sellaron la goleada de Tigres sobre Necaxa.

    De igual forma, su participación en el campo ayudó a los Universitarios a sumar minutos en la regla de menores donde lucen rezagados.

    Video ¡Se gana a la afición! ‘Chicha’ Sánchez presume su flamante troca

