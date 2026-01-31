América Brian Rodríguez manda palabras de despedida para Álvaro Fidalgo del América El jugador de las Águilas solamente tuvo palabras positivas y de aliento para el Maguito y su nueva aventura a su salida de los azulcrema.

Video Se vale llorar: Brian Rodríguez se entera que Fidalgo se fue y así lo despide

Con la primera victoria del América en el Torneo Clausura 2026 consumada, Brian Rodríguez aceptó el mal momento que se vive en el equipo, pero advirtió que solamente queda trabajar.

"Como bien saben no estamos pasando un gran momento, en esta institución no se permiten esos resultados, el equipo más ganador hay que ganar, dar resultados a la afición, la gente siempre está, así que lo único que nos queda es trabajar".

El autor de uno de los goles ante el Necaxa ya piensa en lo que será la Concacaf Champions Cup, por lo que advirtió que seguirá trabajando al máximo para disputar el torneo.

"Trato de trabajar mucho, a nivel personal es fundamental estar bien siempre, ahora se viene Concachampions y el que mejor esté va a dar lo mejor de si, así que trato de cuidarme y dar lo mejor para el club".

Al hablar de la salida de otro de los jugadores que se convirtieron en emblemas del América, Álvaro Fidalgo, el americanista solamente tuvo palabras positivas y buenos deseos para el Maguito.

"La verdad que vi a Álvaro ahí adentro, no hablamos de nada de eso, creo que es un gran compañero, un gran amigo, al llegar a aquí me recibió de la mejor manera, es una gran persona , le deseo lo mejor a él, a toda su familia, se lo merece muchísimo, es un chico muy trabajador así que mis mejores deseos para él".

Finalmente, sobre el nuevo refuerzo del América, el brasileño Raphael Veiga, quien arribara este sábado a la Ciudad de México, Brian Rodríguez mencionó la calidad del mediocampista a quien ya ha visto jugar.