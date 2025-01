El extremo uruguayo sorprendió con su respuesta, pues no eligió a ningún jugador de las Águilas o algún compañero de la selección charrúa, escogió al mexicano Carlos Vela .

“Lo admiro mucho porque me ayudó muchísimo cuando pude salir de mi país al exterior y fue el primero que me acopló a la ciudad que estaba (Los Ángeles) y me ayudó muchísimo. Tengo mucho aprecio por él y su familia”, expresó el Rayo en entrevista con el América.