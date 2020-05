¿Barovero se despide de Rayados?: "Habrá que subirse en otro tren"

"En dos años en este club me pasaron muchas cosas juntas y muy rápidas, la verdad no hubiera imaginado que se dé todo de esta manera. Seguramente habrá que subirse a otro tren así que veremos qué aparece en el horizonte. Yo estoy agradecido por la posibilidad de luchar por cosas importantes que me dieron acá pero hoy pienso en seguir", reveló en entrevista para Tyc Sports.

Asimismo, 'trapito', quien cumplió 36 años en febrero, señaló que está haciendo el curso de entrenador y se resignó respecto a un llamado a la Albiceleste, "creo que todo lo que jugué me daba alguna posibilidad de estar pero no se dio. Son elecciones, son momentos, yo imagino que no hay como vestir la camiseta de tu país pero a mí no se me dio y ya está".