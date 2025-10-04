    Atlas

    Atlas frena a Juárez y da señales de vida en el Apertura 2025 de la Liga MX

    Con cierto drama, como ya es costumbre, los tapatíos dan cuenta de unos Bravos que se mantienen como revelación.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Madre mía el golazo! Paulo Ramírez se estrena en Liga MX con imperdible joya

    Atlas dio señales de vida en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y, de paso, frenó el paso que los Bravos llevaban en el presente certamen, uno de los más admirables del futbol mexicano por cierto.

    Marcador de 3-1 a favor de los rojinegros quienes, como ya es costumbre, dieron algo de drama para aderezar este partido, uno de los primeros de la Jornada 12.

    Los Bravos, quizás una de las grandes revelaciones de la actual campaña del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tuvo la iniciativa en el Estadio Jalisco y de hecho le valió para abrir el marcador por conducto de Óscar Estupiñán a los 3', un gol tempranero que ponía muy a prueba a los dirigidos por Diego Cocca.

    Djuka lograría el empate para el conjunto rojinegro y, de hecho, el Atlas ya no perdería el control del partido. De hecho, el conjunto local consiguió una furiosa voltereta apenas unos tres minutos después gracias a un gol de Diego González.

    Paulo Ramírez, de 22 años, se estrenó con un auténtico golazo dentro de la Liga MX y a los 64', puso el gol definitivo para que el Atlas volviera a festejar en el Apertura 2025, si bien los rojinegros recién llegan a 13 puntos, mientras que los Bravos se quedan estancados en 18 unidades.

