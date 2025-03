"Del arbitraje me quedan muchas dudas de algunas jugadas. Cuando hay VAR, de repente me gusta ser mesurado, porque el VAR normalmente tiene jugadas correctas. De la mano me quedan dudas. No nos gusta poner excusas del arbitro, soy respetuoso de eso. Respeto mucho a los árbitros y nada, trataremos de ser mejores, aunque lo dimos todo".