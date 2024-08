HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 6 DEL APERTURA 2024 DE LIGA MX

Los dos conjuntos llegan con realidades distitnas, San Luis perdió ante Toluca y Atlas ganó a Pumas , pero la diferencia de puntos es solo de tres, por lo que es duelo directo en posiciones de la tabla. Este partido que será el viernes 30 de agosto a las 7:00 pm del centro de México y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Los Cañoneros vienen de golear a un Pachuca y repiten en casa ante Puebla que derrotó al América como visitante , en un encuentro entre dos grandes entrenadores como Víctor Manuel Vucetich y 'Chepo' de la Torre. Este partido es el viernes 30 de agosto a las 8:00 pm tiempo del centro de México y a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Tijuana y León empataron en sus respectivos compromisos del fin de semana pasado y los de La Fiera están urgidos de ganar ante Xolos este día. Este encuentro será el viernes 30 de agosto a las 9:00 pm tiempo del centro de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Los Tuzos y Gallos Blancos vienen de descalabros en la fecha anterior y es necesario que consigan resultados favorables, más Querétaro que sigue sin saber ganar y puede ser el adiós de Mauro Gerk si hilvana otra derrota. El partido es este sábado 31 de agosto a las 5:00 pm tiempo del centro de México, así como a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

La oportunidad perfecta para Chivas de retomar el triunfo es en casa y ante un FC Juárez que no sabe lo que es ganar y que además fue goleado la jornada anterior. El partido es este sábado 31 de agosto a las 5:00 pm del CT de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos.

Duelo de zona alta de la tabla en el Apertura 2024 con un Rayados colíder y unos Diablos Rojos en el tercer sitio con solo dos puntos de diferencia. El partido será este sábado 31 de agosto a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

El Clásico Joven entre La Máquina y las Águilas se presenta en medio de una crisis del América y con la necesidad de ganar al no aparecer de momento en la zona de Liguilla, una posible revancha de la Final del Clausura 2024. El partido es este sábado 31 de agosto a las 9:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX; a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Tigres y Pumas llegan a este partido sin ganar en la fecha pasada, pero con un cuadro de la UNAM que en casa es fuerte y ante los de la UANL que siguen en un proceso de aprendizaje con Veljko Paunovic. El partido será este domingo 1 de septiembre a las 5:00 pm CT de México por Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos es a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

El cierre de la Jornada 6 será en La Comarca Lagunera con un Santos vs. Necaxa, que puede definir el adiós de Ignacio Ambriz por los Guerreros y la línea ascendente de los Rayos en el Apertura 2024. El partido es este domingo 1 de septiembre a las 7:00 pm del CT de México en ViX; a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 am PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.