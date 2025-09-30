Video Joya del fútbol mexicano firma con el equipo de Vinícius y Endrick

Armando 'La Hormiga' González es el único jugador mexicano representado por la empresa brasileña Roc Nation Sport, misma que entre sus representados tiene a jugadores de la talla de Endrick y Vinicius Jr.

El jugador de las Chivas fue encontrado por esta agencia gracias al seguimiento que le dieron en fuerzas básicas, en el Tapatío y de un representante brasileño avecindado, por momentos, en Aguascalientes, lugar de residencia del juvenil jugador.

A pesar de la fuerza de esta empresa y aunque ha habido pláticas, el sueño de la 'Hormiga' González de ir Europa por el momento no es un plan de manera inmediata, puesto que aparte de que no hay opciones, se está apostando más a su consolidación con el Guadalajara y con la esperanza de que alcance un lugar para asistir a la Copa del Mundo de 2026.

Aún con la firma de Armando González con los representantes , la familia del jugador actualmente sigue brindándole apoyo y, sobre todo, supervisión, incluso al grado de prohibirle comprar objetos de alto valor y poca utilidad.

La supervisión viene principalmente de la mamá, quien vive con él en Guadalajara, aunque el papá, que se quedó en Aguascalientes por motivos personales, también está al pendiente y enfocado en el buen desempeño de su hijo.