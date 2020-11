“Yo estoy tranquilo, obvio con la frustración de no haber podido seguir avanzando en el torneo y más por la manera en que se dio. Acá lo más importante es la institución, veremos con la directiva qué es lo mejor para todos. Estoy feliz en el club pero siempre hay situaciones que golpean”, sentenció.

Mohamed manifestó que la sorpresiva eliminación ante La Franja solo se puede explicar por las fallas que tuvo su equipo en el área y por “cosas del futbol”, pues Puebla no tuvo un tiro más allá del que hizo para el 2-1 con el que acortó distancias.

“Es un fracaso no pelear por el campeonato, soy el máximo responsable de haber quedado eliminado. Hay muy poco análisis, solamente se puede explicar porque es futbol. A excepción del tiro de castigo de Martínez no hubo otro tiro a portería. No fuimos capaces de soportar la ventaja ni incrementarla. En ese pecado llevamos la penitencia”, concluyó.