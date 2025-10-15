Video La bombita que suelta de Antonio Mohamed sobre su futuro con Toluca

Antonio Mohamed, técnico de Toluca, señaló que está pasando por una gran etapa de su vida, sin embargo, lanzó una pequeña declaración de que muy pronto podría dejar el banquillo.

En entrevista con Línea de 4, el ‘Turco’ indicó que ya no está tan joven para estar con estrés todo el día tras más de 20 años siendo estratega.

“Estoy muy tranquilo, muy contento, disfrutando, una etapa de mi vida, no sé si será la última, el último vagón en la parte de entrenador, soy entrenador hace 24 años y ahora junto a mi hijo que tiene 25 años al lado mío es espectacular, todo esto aunada al éxito que estamos teniendo con el equipo, redondea todo, estoy en momento muy feliz”

“Si haces la cuenta de los años que dirigí es el último vagón, si haces los vagones de cinco años es el último, tengo 55 años, tampoco tan joven, no para estar en el todo el día detrás del estrés todos los partidos”

“Después del entrenamiento debes dormir la siesta, si estás detrás de los jugadores cara a cara tienes la energía baja, comes algo y duermes la siesta y después de un partido, ni te digo, el domingo estás peor que los jugadores”, mencionó ‘Turco’ Mohamed.