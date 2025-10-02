    Tigres

    Ángel Correa recibe la inesperada visita de un oso en su casa

    El delantero de los Tigres tuvo un momento un tanto estresante, pero que acabó con una sonrisa.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Nadie lo esperaba! El gran oso de Ángel Correa

    En el futbol, en un argot coloquial, se usa mucho, cuando un jugador comete un gran error, l lamarlo como el 'oso' del jugador en cuestión, aunque esto no pasa de un mal momento en la cancha para uno y, tal vez, la risa del espectador.

    Sin embargo, uno de los jugadores del equipo de Tigres, Ángel Correa, también fue pillado con un gran oso, pero éste, no fue en la cancha, sino en las cercanías de su casa, además de que no le causó vergüenza, sino más bien un gran susto.

    Y es que el oso con que se encontró el delantero del cuadro regiomontano, era en verdad un animal vivo, en busca de comida, lejos de su hábitat y que terminó, ddde cierta forma, en una pequeña persecución del jugador.

    Así es, en un video que apareció en las historias de Sabrina Di Marzo, pareja del jugador, se puede apreciar una visita inesperada, la de un oso que pasaba por la calle, normalmente lo hacen en busca de comida, mismo que persiguió por un rato al jugador que, además, cargaba a su pequeña hija.

    Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, el peludo amiguito detuvo su marcha mientras que Ángel Correa, que andaba en chanclas, solamente sonrió mientras daba la vuelta luego de correr hacia atrás, y sonreía con un gesto un tanto nervioso e incrédulo.

