El podcast de Más Deporte de TUDN se encendió con las palabras de Andrés Vaca sobre la realidad de Chivas al no ser transmitido por alguna televisora en específico como pasa actualmente.

En compañía de 'Ruso' Zamogilny, Juan Pablo Fernández y Fernando Jesús Torres, se apuntó que sus aficionados o el público general han perdido interés al no verlo en televisión abierta.

"Yo quiero sumar algo a lo que dices Ruso que tienes toda la razón, Chivas por la popularidad no puede estar en un streaming y no lo digo porque no esté en TUDN. Chivas tiene que ser transmitido en tele abierta", apuntó Andrés Vaca.

"O sea en Amazon, es el equipo del pueblo. Todo es lana, a lo mejor Amazon les dio un contrato millonario", puntualizó Juan Pablo Fernández Gutiérrez de Quevedo, invitado especial.

'Ruso' Zamogilny coincidió con el narrador de TUDN, al argumentar que más allás de si es transmitido por Televisa o TV Azteca, la idea es que sea accesible a todos los aficionados.

"¿La transmisión dices tú? Pero claro que perdió , van a decir 'estos weyes porque están en Televisa, que los transmita TV Azteca si quieren, pero no puede ser... hay gente que ya no ve al Guadalajara y no sé si le afecte ahora, pero a futuro le puede afectar a las nuevas generaciones porque no tienen el acceso a ver a ese equipo.

LA VEZ QUE JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ REGAÑÓ A ANDRÉS VACA

Andrés Vaca reveló anécdota con José Ramón Fernández, padre, durante el Mundial Qatar 2022 en el que se vieron alguna vez en un supermercado, donde salió regañado el narrador de TUDN.

"Fue la primera vez coincidí con él en el Mundial de Qatar, una vez iba con Gina y vi a tu jefe, le dije a Gina 'me voy a presentar, lo quiero saludar'. Voy y 'señor José Ramón, ¿Cómo está?, mucho gusto, buenas tardes. Es un gusto saludarlo, conocerlo, un placer, soy Andrés Vaca de Televisa'.

"Me fui a presentar, lo quería saludar. Y me dice, 'ah Vaca, mucho gusto, que estés muy bien', terminó la plática, me doy la vuelta y antes de que me vaya me dice, 'hey, joven Vaca, solo una cosa, ya deja de hablar bien del América por favor', nos reímos los dos y me quedé con eso".

Video El día que Jose Ramón Fernández le 'reclamó' a Vaca en pleno supermercado El narrador de TUDN reveló el tremendo momento al lado de Juan Pablo Fernández, hijo de Joserra. 1:43 mins