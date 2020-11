“A mi no me trajeron para formar equipos nuevos, sino darle continuidad a un proyecto que antes ya defendía de otro lugar. Con esta situación no puedo decir otra cosa, sino apoyar lo que el ingeniero y Chucho (Ramírez) decidan porque la situación económica no es fácil y Pumas es un equipo que se maneja con sus propios recursos y la venta de jugadores es una de las situaciones históricas de este club.